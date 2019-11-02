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Как сохранить свои зубы здоровыми

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (10)
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Как сберечь зубы
© Sputnik /
Sputnik Молдова

Проблема сохранения зубов здоровыми, крепкими и красивыми всегда была актуальной, в инфографике Sputnik представлены основные правила, которые нужно знать и взрослым, и детям

Чтобы зубы сохранились здоровыми, за ними надо ухаживать, и обязательная часть ухода — это чистка зубов.

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Чистка зубов, которая длится несколько секунд, никакой пользы не принесет и от бактерий не избавит (а именно для этого и предназначена процедура).

Стандартная чистка зубов должна по времени занимать минуты три, но некоторые стоматологи рекомендуют и пятиминутную чистку.

Не стоит экономить утреннее время на чистке зубов, лучше проснуться на эти же две-три минуты раньше. Что касается интенсивности и прилагаемых усилий, то стоматологи не рекомендуют чистить зубы слишком активными и интенсивными движениями, поскольку велики шансы и зубы не почистить как следует, и повредить зубную эмаль. Зубы следует чистить не суперусилиями, а тщательно и размеренно.

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (10)

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Теги:
зубы, профилактика, правила


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