Как сохранить свои зубы здоровыми

Проблема сохранения зубов здоровыми, крепкими и красивыми всегда была актуальной, в инфографике Sputnik представлены основные правила, которые нужно знать и взрослым, и детям

Чтобы зубы сохранились здоровыми, за ними надо ухаживать, и обязательная часть ухода — это чистка зубов.

Чистка зубов, которая длится несколько секунд, никакой пользы не принесет и от бактерий не избавит (а именно для этого и предназначена процедура).

Стандартная чистка зубов должна по времени занимать минуты три, но некоторые стоматологи рекомендуют и пятиминутную чистку.

Не стоит экономить утреннее время на чистке зубов, лучше проснуться на эти же две-три минуты раньше. Что касается интенсивности и прилагаемых усилий, то стоматологи не рекомендуют чистить зубы слишком активными и интенсивными движениями, поскольку велики шансы и зубы не почистить как следует, и повредить зубную эмаль. Зубы следует чистить не суперусилиями, а тщательно и размеренно.