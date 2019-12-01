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Волшебный миг, огни зажглись и праздник наступил - видео

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© Sputnik / Валерия Фортуна
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/multimedia/20191201/28396362/volshebnyy-mig-ogni-zazhglis-i-prazdnik-nastupil.html

Этого момента ждали тысячи собравшихся в центре молдавской столицы, взрослые - с не меньшим нетерпением, чем дети.

Публика дала отсчет - по призыву нашего коллеги с радио Sputnik Moldova Андрея Порубина, который был ведущим тожества.

А кнопку нажали дети, вместе с генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном и министром образования, культуры и исследований Корнелиу Поповичем.

Елка осветилась тысячей огней, торжество получило свой пролог.

В эти минуты народное гулянье в самом разгаре.

Наступила веселая пора, ведь рождественские и новогодние праздники продлятся в Молдове до середины января.

Будем радоваться приходу зимы, смене цифр в календаре, рождению новых надежд, праздничной атмосфере, которой не хватает лишь одного - белоСНЕЖНОГО покрова. 

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