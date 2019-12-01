Волшебный миг, огни зажглись и праздник наступил - видео

Публика дала отсчет - по призыву нашего коллеги с радио Sputnik Moldova Андрея Порубина, который был ведущим тожества.
А кнопку нажали дети, вместе с генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном и министром образования, культуры и исследований Корнелиу Поповичем.
Елка осветилась тысячей огней, торжество получило свой пролог.
В эти минуты народное гулянье в самом разгаре.
Наступила веселая пора, ведь рождественские и новогодние праздники продлятся в Молдове до середины января.
Будем радоваться приходу зимы, смене цифр в календаре, рождению новых надежд, праздничной атмосфере, которой не хватает лишь одного - белоСНЕЖНОГО покрова.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK