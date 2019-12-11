Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович

В здании диппредставительства РФ в Молдове прошла встреча посла России в Кишиневе и руководителя Координационного совета российских соотечественников.

Власти России наградили Петровича дипломом за деятельность по подготовке мероприятий к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лауреат рассказал о планах на будущее, поблагодарив своих товарищей из Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август".

"Это награда - общая, моих товарищей, моих коллег. Нам нужно двигаться вперед, решать новые задачи. Главной задачей является улучшение и устранение всех существующих проблем между Российской Федерации и Республикой Молдова. Не на политическом уровне, а на уровне гражданского общества", - отметил в своем выступлении Петрович.

Посол России в Молдове Олег Васнецов высоко оценил деятельность Координационного совета российских соотечественников в республике, а также подчеркнул, что руководство организации может рассчитывать на всестороннюю поддержку диппердставительства и всех ветвей власти РФ.

”Вы находите надёжного друга, надёжную опору в лице Посольства Российской Федерации и в лице тех российских государственных структур, которые поддержали вас. Это в первую очередь министерство иностранных дел, правительственная комиссия по работе с соотечественниками и Совет Федерации, Государственная Дума и другие организации и российские структуры, которые работают на этом направлении", - заявил Васнецов.

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