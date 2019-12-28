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Празднование Нового года в городах России

Готовьтесь к праздникам правильно: как пить и не напиваться в Новогоднюю ночь

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Sputnik Молдова
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Однообразие, обжорство и пьянки — главные враги хорошего отдыха. Как правильно подготовиться к зимним праздникам, читайте в нашей подборке советов.

Такой веселый праздник, как Новый год, не обходится без употребления алкогольных напитков. Как выпить и при этом не навредить своему организму, а заодно не испортить себе и гостям вечеринку, читайте в нашей подборке советов.

Помните, что однообразие, обжорство и пьянки — главные враги хорошего отдыха. Поэтому включайте воображение, фантазию. С наступающим!

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Теги:
похмелье, алкогольная кома, пить, вечеринка, настроение, вино, праздник, Новый год 2018


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