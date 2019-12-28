Попугай выпрашивает у хозяина вкусняшуку - смешное видео

Когда твой пернатый питомец еще и подхалим: этот ролик набирает бешеную популярность в соцсетях . Не остался в стороне и хозяин птички.

Попугай трется о лицо молодого парня, ласкается к нему, нежно пощипывает за бороду и волосы на голове. Наверняка птичка выпрашивает у хозяина что-то вкусненькое.

Ролик стремительно набирает просмотры и комплименты в адрес подхалима в перьях все красноречивее и красноречивее.

"Ох! Как эмоционально! Как птица так его любит? Мне нравится, как он, казалось бы, был тронут тем, как птица любит его!" - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

Не остался в стороне и хозяин птички. Им оказался некто Даниэль Маккернан, который в ответ на восторженные комментарии выложил фото с попугаем и написал "Спасибо!"

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