Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19

В Приднестровье уже во второй раз проводят акцию, в которой мужчины - сотрудники правоохранительных органов благодарят женщин-медработков за их труд по спасению людей во время эпидемии.

Цветы и коронавирус - кажется, это две вещи несовместимые. Однако приднестровским бравым служителям порядка удалось их объединить, и в лучшем понимании.

Поднять настроение, на несколько секунд отвлечь от тяжких мыслей и от изнуряющей работы, дать возможность почувствовать, что тебе благодарны и твой опасный труд по спасению людей не напрасен, да и просто вспомнить, что на дворе весна и ощутить веру и надежду, что рано или поздно дни карантинного лихолетья пройдут. Вот, сколько всего сделали приднестровские правоохранители, всего лишь преподнеся дамам в халатах цветы.

А ведь эти женщины трудятся сейчас в карантинном центре, в различных лечебных учреждениях Приднестровья, где высок риск заразиться неисследованным и коварным вирусом. И бесстрашно приходят каждый день на работу, помогая тем, кто остро нуждается во внимании медицинских специалистов. И этот, вроде незначительный жест благодарности, признания их самоотверженности и преклонения перед их смелостью и стойкостью, - наверное, в этот момент для них особенно дорог, ценнее и выше любых наград и слов.

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