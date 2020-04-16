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Казусы в телеэфире: озорной малыш подставил маму-телезвезду - видео

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Тема:
Утро с нами! (474)
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https://ru.sputnik.md/multimedia/20200416/29898852/video-youtube-curiose-blondy-girl-fune.html

Шестилетний непоседа был увлечен игрой и танцами и не обращал внимания на камеры

Сын телеведущей одного из американских телеканалов получил свою минуту славы, когда выбежал в студию во время прямого эфира. Он танцевал, прыгал и смеялся у большого экрана. Первым малыша увидел партнер журналистки по выпуску новостей. Он засмеялся и показал на неожиданного гостя пальцем. Мальчик был увлечен игрой и не обращал внимания на камеры. 

Маме пришлось успокоить сына, ей понадобилось несколько попыток, чтобы увести его из кадра. Но удалось это сделать только после того, как на подмогу пришел коллега, который продолжал смеяться.

Телеведущая извинилась перед зрителями, пояснив, что появление ребенка в кадре не было запланированным.

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Тема:
Утро с нами! (474)


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