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В безмолвном ожидании: Тирасполь готов ко Дню Победы

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (192)
23 0 0
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  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
  • Предпраздничный Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
Единственный театр Приднестровья. От него прямой дорогой раскатывается главная улица Тирасполя - улица 25 Октября. И от него обычно начинается шествие колонны "Бессмертного полка" в сторону главной площади.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/multimedia/20200508/30170642/v-bezmolvnom-ozhidanii-tiraspol-gotov-ko-dniy-pobedy.html

Празднование Дня Победы и традиционный парад отложили на неопределенный срок. Однако главный город Приднестровья, в котором обычно проводятся основные мероприятия по случаю 9 Мая, преобразился к юбилейному событию.

Безлюдный город. Хмурое, пасмурное небо. Баннеры, растяжки, праздничные композиции в честь 75-летия Великой Победы, застывшие в одиночестве. Как безмолвные свидетели отсутствия жизни. Всё нарядилось для праздника, а праздник не состоялся. Немного не по себе. И как-то печально. Оказывается, День Победы - всё-таки любимый и особый праздник, и его не хватает не только потому, что все вынуждены следовать требованиям карантина и немного устали от закованости в четырёх стенах. А потому что он стал столь неотъемлемой частью нашей жизни, что уже странно как-то без него - как без Нового года, как без 8 Марта, как без важных ценных дней в судьбе каждого.

Правда, понимаешь, что всё-таки праздничные атрибуты, украшающие улицы города, - свидетели лишь на время отсутствующей жизни, и жизни внешней, но не внутреннее. Все сейчас стараются придерживаться предписаний условий карантина, но при этом столь активизировались по случаю Дня Победы, и жизнь онлайн столь бурлит, что кажется, теперь праздник объединил даже тех, кто прежде к нему относился более спокойно.

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев
© Sputnik / Irina Leahova
Фадеев: я брал рейхстаг, и мне повезло выжить в этом месиве
9 Мая - одна из самых живо обсуждаемых тем в соцсетях и на различных информационных каналах. И даже возникает ощущение, будто людей, окунувшихся в историю своих предков, горделиво и старательно углубившихся в поисках своих истоков, примкнувших к "Бессмертному полку", всё больше с каждым днём. И виртуальные ряды полка ширятся и удлиняются, не имея определенного завершения как интернет-сеть.

И праздник стал одним из главных скрепляющих событий в жизни миллионов людей, оказавшихся закрытых в периметре своих квартир и домов и пребывающих в сообщении с этим миром онлайн. Они теперь делятся креативными идеями, как отметить вместе День Победы, объединяются для того, чтобы праздник прозвучал не менее громко, чем раньше, а ветераны чтобы более явно ощутили признательность и благодарность потомков. И это особое единение, которое, кажется, запомниться навсегда.

Город будто замолк. Но это как затишье перед грандиозным событием - вестью о Победе, слезами радости от случившегося, как затишье перед громким и раскатистым криком "Ура!" и салютом в честь Великого Подвига и Великого достижения Победы. Мы ещё сможем насладиться этим праздником жизни, отметить его по традиции. Город готов ко Дню Победы!

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (192)

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Теги:
9 Мая, 9 Мая, День Победы, День Победы, Тирасполь, Приднестровье


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