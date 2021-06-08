Чемпионат Европы по футболу - 2021: группы и календарь матчей

На этой неделе стартует европейское первенство по футболу. Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как распределены сборные по группам и в какой день они сыграют первые матчи.

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году пройдет в 16-й раз в истории. Этот европейский турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

Именно в 2020-м он должен был отметить 60-летний юбилей. По этому случаю было принято решение о всеевропейском формате турнира, то есть он пройдет не в одной или двух странах-организаторах, как это было раньше, а в 11 городах Старого Света.

Таким образом, матчи пройдут в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

Также в этом году количество стран-участниц увеличили с 16 до 24. Из них 20 команд прошли через отбор, другие 4 попали на первенство по итогам Лиги Наций УЕФА 2018/2019.

В групповом этапе запланированы 36 встреч, еще 15 пройдут по системе плей-офф.

В России матчи пройдут в Санкт-Петербурге, там состоятся 7 встреч.

Матч открытия будет проходить в Риме между сборными Италии и Турции. Полуфинал и финал первенства состоятся в Лондоне.

Кроме того, на этот турнир будут допущены и зрители, однако заполняемость трибун должна быть не более 50%.

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