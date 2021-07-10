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Все победители чемпионатов Европы по футболу

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Победители всех Чемпионатов Европы по футболу
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/07/35398365.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/multimedia/20210710/35398692/vse-pobediteli-chempionata-europe-po-futbolu.html

В преддверии 16-го финала чемпионата Европы по футболу Sputnik Молдова вспоминает всех победителей европейского первенства начиная с 1960 года.

В воскресенье определится победитель чемпионата Европы по футболу - 2020. В финал турнира пробились сборные Италии и Англии. Матч пройдет 11 июля в 22.00 в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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© REUTERS / Marton Monus
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По этому случаю Sputnik Молдова предлагает вспомнить, кто побеждал на европейских первенствах ранее. Всего чемпионатов было 15, их проводили раз в четыре года начиная с 1960-го.

Первыми обладателями кубка стали футболисты Советского Союза. Последние чемпионы – португальцы (в 2016 году). 

Больше всего побед на чемпионатах Европы – у команды Германии (дважды это была сборная ФРГ). Также трижды побеждали испанские футболисты, на их же счету и другое достижение – две победы подряд (в 2008 и 2012 годах). 

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Теги:
футбол, Евро-2020

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