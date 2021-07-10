Все победители чемпионатов Европы по футболу

В преддверии 16-го финала чемпионата Европы по футболу Sputnik Молдова вспоминает всех победителей европейского первенства начиная с 1960 года.

В воскресенье определится победитель чемпионата Европы по футболу - 2020. В финал турнира пробились сборные Италии и Англии. Матч пройдет 11 июля в 22.00 в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

По этому случаю Sputnik Молдова предлагает вспомнить, кто побеждал на европейских первенствах ранее. Всего чемпионатов было 15, их проводили раз в четыре года начиная с 1960-го.

Первыми обладателями кубка стали футболисты Советского Союза. Последние чемпионы – португальцы (в 2016 году).

Больше всего побед на чемпионатах Европы – у команды Германии (дважды это была сборная ФРГ). Также трижды побеждали испанские футболисты, на их же счету и другое достижение – две победы подряд (в 2008 и 2012 годах).

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