Екатеринбург - город-организатор ЧМ-2018

Матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в 11 городах России, в том числе и в столице Урала - Екатеринбурге

Город Екатеринбург, расположенный на берегу реки Исети, является административным центром Уральского федерального округа и Свердловской области.

Он был основан в XVIII веке и быстро стал центром горнозаводской промышленности Урала и Сибири. В годы Великой Отечественной войны в город, именовавшийся тогда Свердловском, было эвакуировано свыше 50 предприятий из других регионов.

Сегодня туристы могут прогуляться по набережной Исети, увидеть памятник основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину, побывать в Храме-на-Крови, построенном на месте дома Ипатьева, где в 1918 году были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и слуги.

Достопримечательности города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года — в фотоленте Sputnik.