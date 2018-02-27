10:47 27 Февраля 2018
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Чемпионат мира по футболу 2018

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Гостеприимный Нижний Новгород в ожидании чемпионата мира по футболу

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (9)
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  • Государственный банк – здание построено в 1911-1913 гг
  • Чкаловская лестница – монументальная лестница в историческом центре Нижнего Новгорода, соединяющая Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные.
  • Набатный колокол находится на смотровой площадке под стенами Нижегородского кремля у восстановленного храма Иоанна Предтечи. Отсюда в 1612 году староста Козьма Минин призвал горожан отправиться на освобождение Москвы. Колокол отлит московскими мастерами. Диаметр колокола 2,5 метра, вес – 6,5 тонны.
  • Нижний Новгород был основан в 1221 году. Город защищали деревянно-земляные укрепления. В 1374 году был заложен белокаменный Кремль. Современный вид Кремль приобрел после 1516 года. В XVI веке крепостные стены неоднократно подвергались осадам и приступам.
  • Дмитриевская башня – главная башня Нижегородского кремля, выходящая на площадь Минина и Пожарского, считается основными воротами крепости и является неофициальным символом Нижнего Новгорода.
  • Памятник летчику Валерию Чкалову установлен в декабре 1940 года вблизи Георгиевской башни Нижегородского кремля в честь знаменитого советского летчика, совершившего первый беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Валерий Чкалов – уроженец Нижегородской губернии.
  • Памятник писателю-фантасту Жюлю Верну был открыт в сентябре 2015 года на набережной Оки. Знаменитый француз изображен летящим на воздушном шаре с подзорной трубой в руках. Высота композиции - 10 метров.
  • Вид из бойницы Нижегородского кремля на Стрелку Оки и Волги – одну из главных природных достопримечательностей Нижнего Новгорода. В месте слияния рек располагается Невский собор. Здесь же находится стадион, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
  • Дворец труда в Нижнем Новгороде – одно из красивейших зданий города – находится на центральной Большой Покровской улице, построен в 1904 году в стиле эклектики. Изначально в особняке располагалась Городская дума. Название Дворец труда здание получило в 1919 году.
  • Пассажирская канатная дорога между городами Нижний Новгород — Бор через реку Волга была запущена в феврале 2012 года. Помимо выполнения транспортной функции, дорога является объектом туристического интереса благодаря открывающимся с нее видам. Длина дороги 3661 метра. У канатки самый длинный в Европе безопорный пролет над водой – 861 метр.
  • Набережная Федоровского находится в самой живописной, Нагорной, части города, напротив Стрелки – места слияния Оки и Волги, – названа в честь советского ученого, геолога Н.М.Федоровского
Sputnik / Юрий Кавер
Государственный банк – здание построено в 1911-1913 гг. к 300-летию Дома Романовых. Памятник архитектуры неорусского стиля. В мае 1913 г. здание посетил последний российский император Николай II во время своего путешествия по Волге.

Нижний Новгород вошел в список 11 городов, в которых состоятся матчи ЧМ-2018 по футболу

Город располагается на берегах Волги и Оки. Строительство нового стадиона, в стенах которого состоятся матчи чемпионата, происходило на набережной, как раз в месте впадения Оки в Волгу, поэтому он получил название "Стадион Нижний Новгород".

На ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде состоится шесть матчей, и все они будут достаточно зрелищными и интересными.

Матчи пройдут также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч открытия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня. Финал турнира пройдет также в "Лужниках" 15 июля.

Отметим, что, по версии ЮНЕСКО, Нижний Новгород входит в список наиболее ценных для истории городов планеты.

Здесь есть много интересных, памятных мест и достопримечательностей. Например, Нижегородский кремль, знаменитая Чкаловская лестница, Нижегородская ярмарка, а также здание Государственного банка.

Архитектурные и исторические достопримечательности смотрите в нашей фотоленте.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (9)
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