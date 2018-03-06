Путин и Инфантино "наносят сотый удар" в Московском Кремле

В Сети появился официальный ролик отсчета 100 дней до начала чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

В ролике обыгрывается цифра сто — столько дней осталось до начала чемпионата мира, который стартует 14 июня с игры сборных России и Саудовской Аравии.

На видео — такие известные футболисты как Диего Марадона, Роналдо, Нуну Гомеш, бывший игрок "Спартака" и сборной России Дмитрий Аленичев и многие другие чеканят мячом сто раз, последние десять — это игра в пас Инфантино и Путина, завершающий удар по мячу президент наносит головой.