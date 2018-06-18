17:11 18 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Немецкий болельщик приехал на матч на тракторе

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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (55)
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Немецкий болельщик, приехавший на матч "Германия-Мексика" на тракторе, оказался в окружении фанатов и репортеров.

Немецкий фанат, 70-летний Губерт Вирт, приехал в "Лужники" на тракторе 1936 года. Он сразу привлек к себе внимание журналистов и фанатов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (55)

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Теги:
трактор, "Лужники", Губерт Вирт, Москва, Спорт
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