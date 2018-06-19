От надувного человека до супермена: образы болельщиков ЧМ по футболу

Десятки сотрудников Национального Бюро статистики окажутся за бортом системы. Вместо 35-ти территориальных подразделений ведомство будет состоять из четырех региональных центров.

Правительство Молдовы ждет от ООН согласия на обсуждение и принятие резолюции о выводе миротворцев из Приднестровья – что сказал об этом глава государства Игорь Додон.