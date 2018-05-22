Сказочный Сочи, встречай наши чемоданы!

Первый пункт выездной сессии «Наивных путешественников». Из пятерых участников проекта в Сочи уже была лишь Анна Неделько, остальные увидели город впервые.

Только представьте их ощущения, когда на тебя разом обрушиваются солнце и море, снег и горные вершины! И это только начало. А дальше… Глава города Сочи катает их на яхте, знаменитый футболист Ахрик Цвейба возит на лимузине, бравые сноубордисты раскачивают кабинку канатной дороги. Но все это достается новичкам, в то время как бывалая “сочинка” Аня ломает свой изящный нос.