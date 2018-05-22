Роман Березовский: все вратари в жизни рассеянные

Экс-вратарь сборной Армении и московского “Динамо” рассказал об отношении к шуткам про футболистов и назвал главные качества вратаря

В рамках проекта “Наивные путешественники: Вне игры” единственный футбольный эксперт команды, а по совместительству шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем и телеведущая Анна Неделько поговорили с вратарем Романом Березовским. Футболист рассказал о своем отношении к юмору и причине появления шуток про спортсменов.

Особую пикантность интервью придает тот факт, что буквально получасом раньше прославленный тренер пропустил в свои ворота гол в исполнении Марата. Но вот профессионалы уже мирно расположились в уютной библиотеке тренировочной базы “Динамо” и как ни в чем не бывало беседуют на спортивные темы.