Олег Кононов: поговорил бы с Йоханом Кройфом, если бы он был жив

Тренер рассказал, с кем из когда-либо живших футболистов он хотел поговорить и о том, что стал бы дружить с собственным клоном

В рамках проекта “Наивные путешественники: Вне игры” единственный футбольный эксперт команды, а по совместительству шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем поговорил с тренером Олегом Кононовым.

Тренер рассказал, какие именно футбольные болельщики вызывают у него восхищение и наполняют гордостью, кто из футболистов за всю историю вида спорта вызывает наибольшее уважение, а также поразмышлял над гипотетической ситуацией, в которой он встречает своего двойника в качестве тренера команды соперников.