Поездка в больницу на "Роллс-Ройсе"

Никогда не знаешь, где найдешь. где потеряешь. Разбить нос о стеклянную дверь, пусть и дорогого бутика, происшествие не из приятных. Тем более для девушки, да еще и лица проекта. Больно, обидно, затратно, в конце концов. Но нашей Ане повезло — словно принц на белом коне появился Ахрик Цвейба, и как истинный джентльмен он взял на себя все заботы о пострадавшей. Поездка на лимузине в городскую больницу, томография и неутешительный диагноз открытый перелом костей носа.

Бартером за тяготы и душевные страдания Анна получила знакомство со знаменитым футбольным, и не только, защитником Ахриком Цвейбой, и увлекательное интервью, записанное в нестандартной обстановке.