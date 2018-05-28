Нижний Новгород: футбольная лихорадка, острые ощущения и ошибки туристов

Из Москвы в Нижний Новгород мы попадаем всего за четыре часа. Скорый фирменный поезд "Ласточка" настолько удобен и быстр, что путешественник напрочь лишен традиционной романтики поездки, а просто попадает из точки А в точку Б. Четыре часа мерного покачивания в комфортных креслах, кофе и бесплатный интернет, и вот мы уже на вокзале Нижнего Новгорода.

Расслабиться и получить удовольствие

Отправляясь в очередное незнакомое место, путешественник тщательно планирует поездку заранее, стараясь взять от города все и сразу. Прибыв на место, он принимается, не жалея сил, метаться с места на место, из музея в театр, из ресторана в парк и так далее в стремлении пополнить копилку впечатлений. И надо сказать, что в большинстве случаев такой метод вполне оправдан, но есть и города-исключения. Например, Нижний Новгород.

Алгоритм поведения гостя в Нижнем должен быть совершенно другим. Город располагает к неспешному созерцанию, путешествие призвано стать медитативным. Неспешно осмотритесь, выберите понравившуюся летнюю террасу кафе, закажите завтрак и постарайтесь настроиться на местный ритм. Город полон интересного и прекрасного, но, поверьте, вы ничего не пропустите — здесь все рядом.

© Sputnik / Пешеходная улица в Нижнем Новгороде

В нашем случае хаоса и спешки избежать все же не получилось. Мы приехали в день открытия стадиона "Нижний Новгород" и впервые за всю поездку смогли ощутить, что же все-таки ждет города во время проведения чемпионата мира по футболу. Праздник футбола

В радиусе многих километров от стадиона город заполнен полицией и волонтерами. Первые — предельно вежливы, вторые —безудержно доброжелательны. Молодые парни и девушки, добровольные помощники футбольного праздника, находятся практически везде: жизнерадостно улыбаются, жестами указывают путь к стадиону, раздают карты и брошюры.

Когда мы проходили мимо совсем молодой девушки в фирменной жилетке, она засветилась еще ярче, поздоровалась и спросила, чем может нам помочь. Помощи пока не требовалась, и тогда девушка-волонтер просто пожелала нам хорошего дня — либо их специально обучают не оставлять ни одного гостя без внимания, либо они здесь все предельно вежливые, но в любом случае это приятно и действительно рождает ощущение грандиозного праздника.

Подходим к стадиону. Все мы, за исключением футбольного знатока Марата, впервые видим "живую" арену. У входа уже начинают собираться люди. В три часа концерт группы "УмаТурман", потом матч "Зенит-2" — "Олимпиец".

За полмесяца различных арен мы привыкли к иному шуму стадионов. На всех предыдущих в преддверии чемпионата идут работы: в зависимости от степени готовности стадиона рабочие что-то варят, красят, приколачивают, демонтируют — типичный шум большой стройки. Здесь все гудит иначе. На трибуны ускоряющимся потоком льются зрители, по коридорам бегает персонал, на самом поле гремит музыка.

Нижний Новгород открыл стадион. Концертная программа окончена, тестовая игра давно завершена с мало кого интересующим результатом — городу просто важен праздник футбола. На людей, далеких от этого вида спорта и вообще практики болельщика, увиденное произвело сильнейшее впечатление.

Конечно, мы видим, как вся Россия готовится к чемпионату, замечаем логотипы ЧМ-2018 или просто изображение футбольного мяча практически везде — от рекламных щитов до граффити на стенах зданий. Да, в конце концов, мы сами уже который месяц поглощены проектом о чемпионате… Но воочию увидеть город, охваченный футбольной лихорадкой, — это сильнейшее впечатление.

© Sputnik / Марат, Аня и братья Крестовские из группы УмаТурман на стадионе “Нижний Новгород”

Зрелище десятков тысяч людей, огромной рекой стекающихся со всего города к стадиону, все с улыбками и в дружелюбном настроении, людей, которые нехотя расходятся после многочасового праздника, и город, который вне стадиона готов их принять в свои парки, набережные, кафе и рестораны. А ведь мы присутствовали всего лишь на репетиции. Что будет во время настоящего чемпионата? Ну что ж, совсем скоро все мы это увидим.

Крутые горки и старые соседи

Первый — насыщенный — день в Нижнем Новгороде пролетел быстро. Короткий сон — и встречаем новый день. На сегодня у нас запланирована экскурсия по городу и возвращение на стадион в более спокойной обстановке и в компании гостя нашего проекта.

Утром была возможность поспать, но все по привычке вскочили ни свет ни заря. Позавтракав, решаемся покорить холм, нагло торчащий на противоположном берегу реки. По мере приближения холм превращается в гору, на вершину которой ведут нескончаемые ступеньки. В конечной точке гордо блестит на солнце шар, который был принят одновременно и за мяч, и за вызов. Вздохнув, начинаем карабкаться вверх.

Раннее утро понедельника, людей почти нет. Городской шум остается где-то внизу. Местным горка явно осточертела, туристы до нее не добираются. Приветливые лавочки, заасфальтированные дорожки остаются невостребованными. Наконец, добираемся до вершины.

При ближайшем рассмотрении шар из футбольного превращается в воздушный, хоть и бронзовый, — памятник Жюль Верну. Наверху Нижнего Новгорода люди есть. Местные: за мостиком, ведущим через провал, виднеются жилые многоэтажки. Мост увешан замочками, символизирующими вечную любовь нижегородских пар. Останавливаемся сфотографировать.

© Sputnik / Символ крепкой любви на ограде моста в Нижнем Новгороде

— Вы лучше вперед пройдите, сфотографируйте, — рядом с нами стоит дедушка, улыбается. — Вперед, говорю. Там наш висит.

— Ваш свадебный? Серьезно?

— Да ну какое. Внука с женой. В наше время не вешали еще. Сейчас и эти спилить грозятся. Будто бы нагрузка на мост.

За две минуты диалога в разговор включается еще несколько человек. Разговариваем обо всем: о погоде, о поздней весне, о нагрузке на мост. Никакой конкретики: обыкновенное теплое ощущение общения со старыми соседями.

Спустившись с гор, загружаемся в микроавтобус и выезжаем на экскурсию. Нижегородский Кремль: каменная крепость, которая ни разу не была взята — ни штурмом, ни осадой. Вековые стены соседствуют с техникой времен Второй мировой. Техника предсказуемо оседлана детьми, со смотровых площадок открывается вид на старые кварталы, царские церкви, советские застройки и новый стадион.

Бакинский гость

Наш гость в Нижнем Новгороде — Санан Шафизаде, популярный спортивный журналист. На встречу с нами он приехал из Азербайджана. Встречаемся на стадионе, устраиваем экскурсию по местам, обычно закрытым для посетителей, но открытым для Санана. Рубка комментатора — то самое место, где срываются на эмоции те, чье призвание быть максимально беспристрастными.

— Тяжело объективно освещать матчи, когда играет любимая команда?

— Я всегда стараюсь сдерживать личное отношение. "Своих2 хвалю, конечно. Но противника стараюсь оценивать объективно.

— Сложно в голове держать столько названий команд, фамилий игроков? Как вы не путаетесь в этом всем?

— Это только футбол. Вообще я веду К-1, ММА, футбол, дзюдо, гимнастику, профессиональный бокс, шахматы. Два года назад меня пригласили быть ведущим на пляжном футболе. Ну и плюс я про все это пишу как спортивный обозреватель.

— А вы спите когда-нибудь?

— Иногда. Но я всегда говорю друзьям: если хотите нормально жить — нужно много работать.

— Вы сами никогда спортом заняться не думали?

— Я занимался. Два месяца боксом. Потом не выдержал. Если серьезно, то сейчас начал фитнесом заниматься. Просто чтобы похудеть. Времени, конечно, не хватает, но я дал себе слово, что с мая начну серьезно. Дело в том, что мое главное богатство — это друзья. Я всем желаю таких друзей. А у моих друзей очень много разных важных дат, которые мы слишком широко отмечаем. Так что худеть действительно надо.

© Sputnik / Санан Шахизаде, спортивный комментатор из Азербайджана

— Я очень завидую людям, которые занимаются спортом. У меня есть друг, ему 47. Он в прекрасной форме. Я обязательно себя тоже заставлю найти на это время. Пока что я много хожу пешком. На самом деле, я очень многое хочу начать делать. Начать бегать по утрам, заняться спортом серьезно, выучить языки. Плюс много идей новых проектов. Да — времени мало. Но я прекрасно знаю, что если ты говоришь себе, что у тебя мало времени, и не делаешь что-то, то виноват ты сам. Поэтому я знаю, что я должен найти на все время.

Вид сверху

Прощаемся с Сананом и строим планы на остаток дня. В списке многочисленных достопримечательностей и туристических маршрутов натыкаемся на упоминание канатной дороги. Памятуя о боязни высоты сразу двух членов нашей команды, несколько успокоенных за предыдущую неделю переездами исключительно на поездах, немедленно соглашаемся на поездку в высоте.

Нижегородская канатная дорога — европейский рекордсмен доверия инженерам: длина пролета между опорными столбами составляет более 800 метров. Высота — главный козырь нижегородцев: с любой возвышенности город выглядит величественно. Начинает казаться, что в самом его названии кроется подсказка к выбору точки обзора.

Городская живопись

Вернувшись на землю, идем знакомиться с Нижним Новгородом вблизи. В центре нас ждет Никита. Уличный художник, куратор арт-проекта "Место", который прошел в прошлом году. Первые его работы украсили родной город 13 лет назад. Сейчас он уже вышел за пределы не только Нижнего, но и России.

— Что значит "арт-проект"? Это ведь уже не то самое "свободное творчество"?

— Разумеется, мы согласовываем объекты, согласовываем, что и где будет создаваться. Определенный уровень бюрократии присутствует.

— Не обидно за культуру стрит-арта? Это же все-таки изначально было неким вызовом обществу. Хулиганством, можно сказать.

— Ну, во-первых, давайте разделять граффити и стрит-арт. Первые — действительно так называемые "хулиганы". Их цель — пометить как можно больше объектов в городе своими инициалами, подписью. В большинстве случаев это не имеет ничего общего с творчеством как таковым. Стрит-арт — это именно картины, созданные в той или иной технике. Их призвание — украсить, а не пометить.

— Но все равно — картины ведь получаются уже как будто на заказ?

— Не совсем так. Конечно, со всеми согласованиями часть романтики пропадает. Тем не менее я все равно творю то, что мне самому хочется. Точнее, не делаю то, что не хочется мне.

© Sputnik / Уличный художник Нижнего Новгорода Никита Nomerz

Подходим к первому объекту. Со стены небольшой спортивной площадки на нас немного презрительно смотрит Максим Горький, слегка смахивающий на Чехова. Картина выполнена из тысяч кусочков разноцветного скотча, которым обмотаны ромбики железной решетки.

— Горький, конечно, поистрепался уже немного, но пока узнаваем.

— А люди не портят творения?

— Да практически нет. По мелочам, только граффитчики иногда сверху свои инициалы рисуют. А по-крупному — только сам город. Одну картину на доме взяли и закрасили.

Идем по улицам города. Машину уже отпустили: переезжать смысла нет. Все объекты в шаговой доступности, но все-таки. Просим показать самые выдающиеся. Нижний Новгород вблизи выглядит иначе. Становится заметна дряхлость некогда красивых деревянных домов. Трещины на стенах, покосившиеся карнизы — то, что за своими картинами прячут уличные художники.

— А простые жители как относятся к художествам?

— Хорошо. Однажды я рисовал объект, кто-то, видимо, позвонил в полицию. Полицейские приехали, начали спрашивать: кто я и что я. Я даже ответить толком не успел: из окон начали люди высовываться, из квартир выходить. Все кричали на полицейских: "Зачем вы его трогаете?! Он ничего плохого не делает! Оставьте его в покое!" Мне даже неудобно стало.

Прощаемся с Никитой, выходим на Покровку: пешеходная улица, эдакий местный Арбат. В будний день народу немного. Вышагиваем по солнечной брусчатке, постепенно замедляя темп и подстраиваясь под местных. Через несколько минут неспешной прогулки, уже со стаканчиками кофе в руках, достигаем гармонии с городом.

Из суетливых, торопящихся везде успеть и никуда не успевающих горе-туристов превращаемся в медлительных, но все замечающих опытных путешественников. Нижний Новгород идеально подходит для коротких визитов — красиво, интересно, все рядом. А вот впереди и ресторан. Мы чуть задержимся, до свидания!