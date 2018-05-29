Казань: российская экзотика и обходительные болельщики

Самое неприятное, что рано или поздно происходит с каждым путешественником, это постепенное понимание, что все места похожи друг на друга. Разумеется, данное утверждение справедливо лишь по отношению к длительной поездке по одной стране или даже континенту.
Те из вас, кто посетил большинство европейских столиц, понимают, о чем речь. Вы, конечно, при первой же возможности отправитесь в следующий незнакомый город на карте Европы, но открытия не произойдет — кроме новых достопримечательностей и другого языка в целом вас ждет все то же самое, что и в прошлых поездках.
Это эффект глобализации — одинаковые вывески, одни и те же автомобили на улицах, одежда на окружающих зависит не от национальных особенностей, а от моды в этом сезоне.
Для борьбы с эффектом пресыщения путешественник должен испытать нечто особое, отличное от привычных маршрутов. Туроператоры называют такие направления экзотическими. Огромный мегаполис в Латинской Америке и Индии, сафари в Африке или сказочный город в Эмиратах. Контраст будет обеспечен.
Немного экзотики
Да простят нас жители ближнего и дальнего зарубежья, но российские города, если вы не знали, давно уже мало чем отличаются от европейских и, соответственно, точно так же похожи друг на друга — что хорошо для жителей, но скучно для опытного туриста. Первым городом, который выбился из равномерной череды, стала Казань.
Конечно, Казань нельзя назвать экзотикой, нас встретил обычный российский город. Но постепенно неуловимые глазу отличия накопились — и пришло ощущение другого мира. Люди, в особенности женщины, одеты чуть иначе, движение автомобилей аккуратнее, архитектура несколько отличается, еда другая. Мы все еще в России, но при этом в столице Республики Татарстан с ее древними и весьма заметными культурой и традициями.
В целом же Казань приняла нас тепло. Третьей столице не привыкать встречать чемпионаты: только за последние восемь лет она успешно приняла пять крупных спортивных мероприятий.
Тринадцать лет назад Казань отметила свое тысячелетие. Круглая дата подарила городу-миллионнику давно положенное метро, капитальный ремонт и кучу других приятных мелочей. Поэтому организовывать массовое строительство перед чемпионатом не пришлось: обошлись легким косметическим обновлением.
Мифы и реальность
Версии по поводу происхождения названия разнятся, но сами горожане придерживаются легенды о котле: якобы колдун посоветовал булгарам построить город там, где казан закипит без огня. Они походили, поискали и вскипятили тут. Нам подобный фокус не удался бы даже при большом желании: в наш приезд земля Казани кипятиться не собиралась.
Спустя несколько часов, проведенных в городе, появилось ощущение, что в столице Татарстана кипятиться вообще не принято. Сам город мягко, но уверенно задает настолько размеренный темп, что невольно начинаешь себя ощущать как на мягкой кушетке у психотерапевта.
Пока экспертно-футбольная часть команды готовится к очередному интервью, краеведческая частичка, пользуясь случаем, отправляется на экскурсию в центр.
От отеля до пункта назначения — около двадцати минут езды. Отличная дорога, машин мало, но ощущение, как будто все водители разом решили продемонстрировать приезжим образец езды по правилам.
— А у вас тут что — вообще не нарушают?
— А как тут нарушишь? Казань — чемпион России по выписанным штрафам. У нас в каждом утюге — фоторадар. Заезжие на радостях гоняют, конечно. Потом на штрафы работают. А местные уже ученые. Зато порядок.
Центр Казани. Очередная точка путешествия, на которой становится стыдно за объектив фотоаппарата. Город включает восточную недосказанность: рассказывать все и сразу он не собирается. Мечеть и православный храм, городская стена и скульптуры советского периода — все соседствует, каждый квадратный метр мурлычет себе под нос свою историю, не навязывая ее никому, но и не позволяя принизить ее значимость.
Казань — место слияния рек Волга и Казанка. Выходим на смотровую площадку, пытаемся посмотреть на город свысока. На другом берегу, неподалеку от нашей гостиницы, разместился громадный казан — здание ЗАГСа, на площади перед которым во время чемпионата расположится фан-зона.
Казань, как громадная губка, умудряется впитать в себя все, что появляется на ее поверхности. На ней отсутствуют инородные предметы: новенький стадион моментально получает паспорт с пропиской и право называться коренным — он не выбивается из общего многообразного фона.
Футбол и болельщики
Изначально мы хотели приехать на арену вместе с местными болельщиками — не срослось: работа и домашние заботы оказались важнее желания попасть на стадион за месяц до начала чемпионата. Марат снова берет на себя роль экскурсовода.
"Водяная лилия" Казани — творение рук архитектора Дэймона Лавеля, он же приложил руку к созданию сочинского "Фишта", он же создавал олимпийский парк в Лужниках. Волнообразная чаша стадиона "Казань Арена" в 2013 году уютно разлеглась на казанском ландшафте. Реконструкций и доработок не потребовалось: стадион полностью соответствует требованиям FIFA.
Вечером встречаемся с болельщиками местного "Рубина" в баре, где традиционно проходят встречи футбольных фанатов. Договориться о встрече с болельщиками оказалось чуть ли не сложнее, чем со звездами отечественного футбола. Спасибо Марату и работающей схеме пяти рукопожатий.
Наши представления о футбольных болельщиках формировались путем просмотра фильмов: хулиганы, массовые драки стенка на стенку и прочая романтика. Приготовились к непростому разговору.
В бар приехали заранее, выставили аппаратуру, сели ждать. Спустя двадцать минут в бар церемонно прошла группа молодых людей и томно расселась на заранее зарезервированных нами местах. Окончательно картину мира рушит симпатичная девушка, которая скромно, но уверенно устраивается среди остальных болельщиков.
— Вы что — тоже фанат?
— Болельщица "Рубина", скажем так.
— И когда у вас это началось?
— Сложно сказать. Один раз сходила на игру и затянуло. У нас там на нашей трибуне вообще больше семейная атмосфера. Мы встречаемся, смотрим игры, ходим на матчи. Кричим, болеем за наших.
Ляйсан никак не ассоциируется с образом ярого болельщика. Мягкая, тихая, даже немного застенчивая. Да и остальные болельщики пьют зеленый чай и изъясняются сложносочиненными предложениями.
— Ребят, как так? Где пиво, шарфы, угрожающие крики?
— Ну, во-первых, мы все с работы, многие за рулем. Во-вторых — это вообще миф, который распространяют как раз-таки журналисты. На самом деле мы в большинстве своем придерживаемся здорового образа жизни.
— Ну, ок. У вас — клуб. У клуба же есть устав, свод правил?
— У нас очень много правил, на самом деле. В основном — негласных.
— Приходилось кого-то выгонять?
— Сложный вопрос. Скажем так: выгонять не приходилось. Сами уходили. Просто есть определенные нормы существования в обществе. Если человек их не может придерживаться, то он не приживается. У нас примерно так.
Засиживаемся допоздна. Часть болельщиков разъезжается, часть остается с нами. Диктофоны и камеры давно выключены, разговариваем обо всем.
Неизвестно, увидит ли Казань игру российской сборной. Здесь пройдут четыре матча группового раунда, игра 1/8 финала и четвертьфинал. После знакомства с болельщиками язык уже не поворачивается сказать, что одна восьмая и четвертьфинал нашей сборной не светят. Пока у наших игроков есть такая мощная группа поддержки, хочется верить, что российский футбол еще тоже может удивлять.