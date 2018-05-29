Казань: российская экзотика и обходительные болельщики

Самое неприятное, что рано или поздно происходит с каждым путешественником, это постепенное понимание, что все места похожи друг на друга. Разумеется, данное утверждение справедливо лишь по отношению к длительной поездке по одной стране или даже континенту.

Те из вас, кто посетил большинство европейских столиц, понимают, о чем речь. Вы, конечно, при первой же возможности отправитесь в следующий незнакомый город на карте Европы, но открытия не произойдет — кроме новых достопримечательностей и другого языка в целом вас ждет все то же самое, что и в прошлых поездках.

Это эффект глобализации — одинаковые вывески, одни и те же автомобили на улицах, одежда на окружающих зависит не от национальных особенностей, а от моды в этом сезоне.

Для борьбы с эффектом пресыщения путешественник должен испытать нечто особое, отличное от привычных маршрутов. Туроператоры называют такие направления экзотическими. Огромный мегаполис в Латинской Америке и Индии, сафари в Африке или сказочный город в Эмиратах. Контраст будет обеспечен.

Немного экзотики

Да простят нас жители ближнего и дальнего зарубежья, но российские города, если вы не знали, давно уже мало чем отличаются от европейских и, соответственно, точно так же похожи друг на друга — что хорошо для жителей, но скучно для опытного туриста. Первым городом, который выбился из равномерной череды, стала Казань.

© Sputnik / Кул-Шариф — главная соборная мечеть республики Татарстан расположена на территории Казанского кремля

Конечно, Казань нельзя назвать экзотикой, нас встретил обычный российский город. Но постепенно неуловимые глазу отличия накопились — и пришло ощущение другого мира. Люди, в особенности женщины, одеты чуть иначе, движение автомобилей аккуратнее, архитектура несколько отличается, еда другая. Мы все еще в России, но при этом в столице Республики Татарстан с ее древними и весьма заметными культурой и традициями.

В целом же Казань приняла нас тепло. Третьей столице не привыкать встречать чемпионаты: только за последние восемь лет она успешно приняла пять крупных спортивных мероприятий.

Тринадцать лет назад Казань отметила свое тысячелетие. Круглая дата подарила городу-миллионнику давно положенное метро, капитальный ремонт и кучу других приятных мелочей. Поэтому организовывать массовое строительство перед чемпионатом не пришлось: обошлись легким косметическим обновлением.

Мифы и реальность

Версии по поводу происхождения названия разнятся, но сами горожане придерживаются легенды о котле: якобы колдун посоветовал булгарам построить город там, где казан закипит без огня. Они походили, поискали и вскипятили тут. Нам подобный фокус не удался бы даже при большом желании: в наш приезд земля Казани кипятиться не собиралась.

© Sputnik / Дворец земледельцев — штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Спустя несколько часов, проведенных в городе, появилось ощущение, что в столице Татарстана кипятиться вообще не принято. Сам город мягко, но уверенно задает настолько размеренный темп, что невольно начинаешь себя ощущать как на мягкой кушетке у психотерапевта.

Пока экспертно-футбольная часть команды готовится к очередному интервью, краеведческая частичка, пользуясь случаем, отправляется на экскурсию в центр.

От отеля до пункта назначения — около двадцати минут езды. Отличная дорога, машин мало, но ощущение, как будто все водители разом решили продемонстрировать приезжим образец езды по правилам.

— А у вас тут что — вообще не нарушают?

— А как тут нарушишь? Казань — чемпион России по выписанным штрафам. У нас в каждом утюге — фоторадар. Заезжие на радостях гоняют, конечно. Потом на штрафы работают. А местные уже ученые. Зато порядок.

Центр Казани. Очередная точка путешествия, на которой становится стыдно за объектив фотоаппарата. Город включает восточную недосказанность: рассказывать все и сразу он не собирается. Мечеть и православный храм, городская стена и скульптуры советского периода — все соседствует, каждый квадратный метр мурлычет себе под нос свою историю, не навязывая ее никому, но и не позволяя принизить ее значимость.

Казань — место слияния рек Волга и Казанка. Выходим на смотровую площадку, пытаемся посмотреть на город свысока. На другом берегу, неподалеку от нашей гостиницы, разместился громадный казан — здание ЗАГСа, на площади перед которым во время чемпионата расположится фан-зона.

© Sputnik / Роман Кручинин Вид на мост Миллениум и стадион "Казань-Арена"

Казань, как громадная губка, умудряется впитать в себя все, что появляется на ее поверхности. На ней отсутствуют инородные предметы: новенький стадион моментально получает паспорт с пропиской и право называться коренным — он не выбивается из общего многообразного фона.

Футбол и болельщики

Изначально мы хотели приехать на арену вместе с местными болельщиками — не срослось: работа и домашние заботы оказались важнее желания попасть на стадион за месяц до начала чемпионата. Марат снова берет на себя роль экскурсовода.

"Водяная лилия" Казани — творение рук архитектора Дэймона Лавеля, он же приложил руку к созданию сочинского "Фишта", он же создавал олимпийский парк в Лужниках. Волнообразная чаша стадиона "Казань Арена" в 2013 году уютно разлеглась на казанском ландшафте. Реконструкций и доработок не потребовалось: стадион полностью соответствует требованиям FIFA.

Вечером встречаемся с болельщиками местного "Рубина" в баре, где традиционно проходят встречи футбольных фанатов. Договориться о встрече с болельщиками оказалось чуть ли не сложнее, чем со звездами отечественного футбола. Спасибо Марату и работающей схеме пяти рукопожатий.

Наши представления о футбольных болельщиках формировались путем просмотра фильмов: хулиганы, массовые драки стенка на стенку и прочая романтика. Приготовились к непростому разговору.

В бар приехали заранее, выставили аппаратуру, сели ждать. Спустя двадцать минут в бар церемонно прошла группа молодых людей и томно расселась на заранее зарезервированных нами местах. Окончательно картину мира рушит симпатичная девушка, которая скромно, но уверенно устраивается среди остальных болельщиков.

— Вы что — тоже фанат?

— Болельщица "Рубина", скажем так.

— И когда у вас это началось?

— Сложно сказать. Один раз сходила на игру и затянуло. У нас там на нашей трибуне вообще больше семейная атмосфера. Мы встречаемся, смотрим игры, ходим на матчи. Кричим, болеем за наших.

© Sputnik / Встреча с болельщиками казанского “Рубина”

Ляйсан никак не ассоциируется с образом ярого болельщика. Мягкая, тихая, даже немного застенчивая. Да и остальные болельщики пьют зеленый чай и изъясняются сложносочиненными предложениями.

— Ребят, как так? Где пиво, шарфы, угрожающие крики?

— Ну, во-первых, мы все с работы, многие за рулем. Во-вторых — это вообще миф, который распространяют как раз-таки журналисты. На самом деле мы в большинстве своем придерживаемся здорового образа жизни.

— Ну, ок. У вас — клуб. У клуба же есть устав, свод правил?

— У нас очень много правил, на самом деле. В основном — негласных.

— Приходилось кого-то выгонять?

— Сложный вопрос. Скажем так: выгонять не приходилось. Сами уходили. Просто есть определенные нормы существования в обществе. Если человек их не может придерживаться, то он не приживается. У нас примерно так.

Засиживаемся допоздна. Часть болельщиков разъезжается, часть остается с нами. Диктофоны и камеры давно выключены, разговариваем обо всем.

Неизвестно, увидит ли Казань игру российской сборной. Здесь пройдут четыре матча группового раунда, игра 1/8 финала и четвертьфинал. После знакомства с болельщиками язык уже не поворачивается сказать, что одна восьмая и четвертьфинал нашей сборной не светят. Пока у наших игроков есть такая мощная группа поддержки, хочется верить, что российский футбол еще тоже может удивлять.