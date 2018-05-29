"Казань Арена": по следам Криштиану Роналду

Домашней арене казанского футбольного клуба "Рубин" не привыкать к приему масштабных спортивных мероприятий. В 2013 году стадион стал площадкой проведения красочных церемоний открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады, на каждой из которых присутствовало более 45 тысяч зрителей.

Во время экскурсии по "Казань Арене" футбольный знаток проекта "Наивные путешественники" рассказал остальным участникам, что общего между дорогими пятизвездочными отелями и стадионами, напомнил о рекордах, которые поставило само спортивное сооружение, и о достижениях, которые устанавливали на нем спортсмены. Команде даже удалось посидеть в раздевалке на месте пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду.