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Наивные путешественники: вне игры

Руслан Камболов и тайны гола в ворота "Челси"

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Интервью с футболистом на одной из самых закрытых спортивных баз России

Тренировочная база футбольного клуба "Рубин" считается одним из самых закрытых спортивных объектов России. Не то чтобы там скрывались какие-то особые секреты, но такой уж характер у тренера Курбана Бердыева. Во время проведения чемпионата мира на базе будет проживать сборная Японии, что тоже делает объект привлекательным для прессы.

"Наивным путешественникам" удалось попасть на строго охраняемую базу и пообщаться с защитником футбольного клуба "Рубин" Русланом Камболовым. Футболист вспомнил свой самый известный гол и обратился с пожеланиями к болельщикам сборной России.

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