Рашид Рахимов рассказал, можно ли считать Россию футбольной страной

Гостем "Наивных путешественников" в Калининграде стал известный российский тренер Рашид Рахимов. Для записи интервью был выбран новый стадион "Калининград", построенный специально для матчей чемпионата мира. После обзорной экскурсии по спортивной арене Рашид Рахимов признался, кого из тех футболистов, с кем ему довелось работать, он считает самым талантливым. Назвал команду, в которую никогда бы не согласился перейти тренером. И наконец-то ответил на вопрос, много лет не дававший покоя футболисту Руслану Камболову, — почему все-таки именно этому игроку тренер доверил пробивать штрафной в знаменитом матче "Локомотив" — "Челси"?