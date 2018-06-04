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Наивные путешественники: вне игры
Наивные путешественники на стадионе

На чемпионат мира в страну, которая держит свое слово

© Sputnik /
Наивные путешественники: вне игры
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Sputnik на время изменит своему принципу говорить то, о чем другие молчат, и расскажет о том, о чем говорит сейчас весь мир, — о России

В преддверии чемпионата мира по футболу команда журналистов агентства Sputnik посетила города — организаторы главного спортивного события 2018 года. Месяц в пути, двенадцать стадионов, десятки интервью и масса впечатлений. Полный отчет о поездке опубликован на специальной странице нашего портала. А пока "" пусть представятся и расскажут о своем проекте.

Неправильные путешественники

Здравствуйте, мы — "наивные путешественники" и нам нравится все делать неправильно. Наверное, это не самое удачное вступление для знакомства с читателем, но за время существования проекта "неправильность" стала нашим правилом. Судите сами.

Проект стартовал несколько лет назад с поездки на Украину — чтобы рассказать о свободе слова в молодом государстве, за что участники поездки уже через неделю были высланы прочь спецслужбами с территории "свободной и демократической" страны.

В следующий раз "наивные" журналисты отправились из Риги в Сибирь разыскивать потомков латышей, в том числе принудительно депортированных в сталинский период. Опасное путешествие в неизведанную и пугающую российскую глубинку обернулось целой серией историй о теплых чувствах латышей к своим русским соседям, а сами "наивные путешественники" окончательно полюбили загадочную Россию.

В поисках таинственных духоборцев "наивные путешественники" проехали по всей России и побывали высоко в горах Грузии, чтобы рассказать о них Армении. А на Беларусь мы посмотрели глазами латышей.

Словом, если то, что мы видим собственными глазами и исследуем, противоречит предварительному сценарию, то мы не хитрим и не подгоняем действительность под имеющийся план, а наивно, но честно рассказываем читателю совершенно новую историю.

Масштабная задача

Приближающийся чемпионат мира по футболу "наивные путешественники" точно не могли пропустить. Грандиозное спортивное событие пройдет сразу в одиннадцати городах России. Впечатляющая география от Калининграда на Балтике до Сочи на берегу Черного моря, Москва и культурная столица Санкт-Петербург, промышленный центр Самара, мегаполисы Екатеринбург и Казань, а также совсем небольшой Саранск.

Для иностранцев — а "наивные путешественники" только говорят и пишут на русском языке, но сами — граждане стран ближнего зарубежья, как и вы, наши читатели, — такая поездка обещала стать серьезным квестом. Как примут иностранных гостей местные жители, какие сложности ждут в поездке из одного города в другой, насколько готова принимающая сторона к такому количеству болельщиков и туристов?

Команда наивных путешественников в Калининграде
© Sputnik /
Команда "наивных путешественников" в Калининграде

Мы даже усложнили себе задачу. Мы предполагали, что за месяц поездок по стране наступит пресыщение впечатлениями и мы потерям объективность. И для свежего беспристрастного мнения мы пригласили известных людей из стран ближнего зарубежья встретиться с нами в российских городах — организаторах чемпионата мира.

Из Абхазии в Сочи приехал футболист Ахрик Цвейба, из Цхинвала в Волгоград — Бахва Тедеев. Оценить Самару из Ташкента прилетела очаровательная звезда КВН Ситора Фармонова, а в Екатеринбург — популярнейший телеведущий из Казахстана Серик Акишев. По стадиону Нижнего Новгорода для нас провел экскурсию знаменитый азербайджанский спортивный комментатор Санан Шафизаде. В любви к Санкт-Петербургу и в ностальгии по родному Бишкеку призналась солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко. А ответ за состояние дел в культурной столице держал легендарный Николай Цискаридзе.

О главном герое проекта — о футболе — нам рассказали спортивные звезды. В неформальной обстановке в ходе дружеских бесед футбольными инсайдами с нами делились экс-защитник "Спартака" Рашид Рахимов и тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов, откровенно отвечали на вопросы чемпион России Валерий Карпин и вратарь сборной Армении Роман Березовский.

Как это было

Поездка не стала экстремальным путешествием. Россия в очередной раз разрушила стереотипы — страна открыта и доброжелательна к иностранным гостям, не заискивает перед ними, но готова предоставить все условия для комфортного путешествия.

Мы даже билеты на весь свой сложносочиненный месячный маршрут, включающий, кроме самолетов и поездов, еще и рейсовые автобусы, смогли купить за пару часов онлайн, не выходя из дома. Не во всех наших родных странах такое возможно.

Мы увидели страну, которая держит слово. Мало на кого производят впечатление рекламные ролики и телевизионные выступления чиновников. Мы своими глазами увидели готовность России к проведению чемпионата мира.

Нам удалось побывать на всех новых стадионах, построенных специально к чемпионату, — пройтись по свежему газону игрового поля и испытать на удобство зрительские трибуны. Пожить в гостиницах самого разного уровня и проверить персонал на знание иностранных языков — на английском и испанском болельщиков поймут в каждом заведении. Мэры и губернаторы с гордостью рассказывали нам о своих городах, а футбольные фанаты убеждали в своем безобидном нраве и приглашали болельщиков всех стран смело приезжать в гости.

Нам повезло познакомиться с одиннадцатью городами России. И в каждый из них нам хочется вернуться. Чемпионат мира стал хорошим поводом приехать в Россию: кроме футбола и после него здесь вас ждет масса впечатлений — и удивительное ощущение от радушного приема.

Команда проекта "Наивные путешественники: вне игры"

Тексты: Валентин Роженцов и Алексей Стетюха
Интервью и видеоблог: Марат Касем и Анна Неделько
Фото и видео: Арпи Бегларян
Продюсер: Зарина Кулаева

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