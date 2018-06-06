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Наивные путешественники: вне игры
Валерий Карпин

Валерий Карпин: не воспринимаю всерьез женский футбол

© Sputnik / Павел Лисицын
Наивные путешественники: вне игры
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Проект "Наивные путешественники" накануне чемпионата мира по футболу отправился по городам, в которых пройдут матчи. В каждом городе мы встречались со знаменитыми футбольными людьми, которые и знакомили нас со спортивной стороной его жизни.

Sputnik, Марат Касем, Лев Рыжков

В Ростове-на-Дону нас ждал Валерий Карпин — известный футболист, ныне тренер клуба высшей лиги "Ростов". В откровенной беседе он объяснил нам, что футбол — совсем не женский спорт.

Лучше теннис, чем бокс

Тренер ФК "Ростов" Карпин признается, что не воспринимает серьезно женский футбол.

"Не хочу обижать женщин, они абсолютно равны с нами, но есть женские, а есть мужские виды спорта. Взять, например, бокс. Может быть, женщинам и нравится друг друга бить, но не женское это дело", — сказал футболист.

По словам Карпина, есть гимнастика, плавание, много других видов спорта, где женщины выступают гораздо лучше мужчин.

"Теннис, например, с интересом смотришь, и доставляет удовольствие, — сказал Карпин. — А вот женский бокс не очень радует глаз".

Футболиста пляжем не заманишь

Скептически Карпин относится и к пляжному футболу. Несмотря на то, что в 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу и в составе команды добыл для страны серебро на Кубке Европы.

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"Пляжный футбол никогда не сравнится с футболом настоящим, — сказал Валерий Карпин. — В 2005 году этот вид спорта только зарождался. Первые турниры проводились, первая сборная собиралась. Естественно, в этом турнире попросились поучаствовать те футболисты, которые закончили с нормальным футболом. У кого не получилось в нормальном футболе, идут либо в пляжный, либо в мини-футбол. А не наоборот".

Обратные примеры, по словам Карпина, ему не известны.

"Я не знаю примеров того, чтобы кто-то отказался от большого футбола и остался бы либо в мини, либо в пляжном", — сказал спортсмен.

Чем футбол лучше хоккея?

Сам Валерий Карпин не сразу понял, что его призвание — именно на футбольном поле. В родной Нарве он занимался и футболом, и хоккеем. И, по словам спортсмена, он не знает, почему выбрал именно футбол.

"В детстве все летние месяцы я проводил в детских спортлагерях в Нарва-Йыэссу, — вспоминает Карпин. — Эти места и сейчас не изменились. Я вспоминаю, как в детстве бегал: здесь играл в футбол, а там — в хоккей. До 14 лет еще можно было совмещать футбол и хоккей, а потом пришлось определяться. А почему я выбрал футбол, я не могу даже сам себе объяснить. Наверное, больше нравится".

Наивные путешественники на стадионе
© Sputnik /
На чемпионат мира в страну, которая держит свое слово

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" — это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.

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