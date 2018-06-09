Братья Кристовские из "Уматурман" готовы стать дворниками

Стадион Нижнего Новгорода встретил команду "Наивные путешественники" не только вместительными трибунами и идеальным газоном, но и приятным знакомством с группой "Уматурман". Братья Кристовские признались, что любовь к спорту передалась им по наследству и, несмотря на то, что, по их словам, в футболе они не разбираются, – играть все равно очень любят. Аня и Марат узнали, в чем, по мнению группы, плюсы работы няней в детском саду и дворником. Подробности – в эксклюзивном интервью, которое музыканты "Уматурман" дали "Наивным путешественникам".

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.