Что пьют настоящие футбольные фанаты

Команда "Наивные путешественники" познакомилась с фанатами клуба "Рубин" и узнала, что пьют футбольные фанаты и чего ждать иностранным болельщикам в России.

"Наивные путешественники" окунулись в футбольный мир Казани: посетили стадион "Казань Арена", побывали на тренировочной базе клуба "Рубин", но без общения с настоящими футбольными болельщиками картина была бы не полной. Поэтому Марат и Аня встретились с представителями фанатского движения для того, чтобы узнать, много ли в фан-секторе девушек, что пьют футбольные фанаты и чего ждать иностранным болельщикам в России.

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.