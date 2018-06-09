Медвежья лапа и каша — секретное блюдо специально к ЧМ-2018

Если вы болельщик и решили во время ЧМ-2018 попробовать что-то уникальное, то вам необходимо приехать в Саранск! Специальное блюдо с секретными ингредиентами предложит одно из популярных заведений столицы Мордовии. Команда "Наивные путешественники" побывала на кухне известного ресторана и познакомилась с поваром Михаилом, который хоть и не раскрыл всех секретов "мордовбургера", но любезно приготовил его на наших глазах и под камерой "Наивных путешественников".

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.