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Наивные путешественники: вне игры

Кто исписал стены Кремля: расследование выводит на влюбленных

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Старинные стены Нижегородского кремля — кто и зачем оставляет автографы на кирпичной кладке исторического памятника?

Нижний Новгород порадовал солнечной погодой! А если с погодой повезло — нужно отправляться на прогулку по самым интересным и значимым местам Нижнего Новгорода. Аня решила посетить Кремль: смотровая площадка, стрелка Волги и Оки, старинные стены и… кто и зачем оставляет автографы на кирпичной кладке исторического памятника?

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.

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