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Наивные путешественники: вне игры

Видео: как победить страх высоты, если рядом девушка

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https://ru.sputnik.md/naiv/20210324/19747516/Video-kak-pobedit-strakh-vysoty-yesli-ryadom-devushka.html

Команда "наивных путешественников" протестировала все пролеты канатной дороги в Нижнем Новгороде, чтобы понять, как победить себя.

Восторг для Ани и стресс для Марата! Нижегородская канатная дорога имеет самый большой в Европе безопорный пролет над водой, а именно 861 метр! "Наивные путешественники" протестировали канатную дорогу и оценили прекраснейшие виды города и стрелки, где пересекаются две могучие реки — Волга и Ока, — а Марату в очередной раз пришлось преодолевать страх высоты.

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