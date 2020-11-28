Фото - Ну держись, коронавирус: в Молдове начался Рождественский пост

Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому, но он менее строгий: верующие в эти дни стараются воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В субботу у православных верующих начинается Рождественский пост — последний многодневный в этом году.

Часто Рождественский пост именуют Филипповым, или по народному, Филипповки. Все дело в кануне поста, который отмечали 27 ноября. В этот день в православной церкви вспоминают жизнь святого апостола Филиппа.

Этот пост наряду с Великим является одним из самых строгих в году. Верующие в эти дни стараются воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни, а также в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), в храмовые праздники и дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг.

Пост продлится 40 дней, до шестого января. В ночь на седьмое января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста, его главную цель и смысл – Рождество Христово.

Рождественский пост — это время усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые верующий человек накладывает на себя добровольно, — гастрономический пост, отказ от развлечений — нужны как подготовка к великому празднику. Мы постимся, чтобы войти в этот день чистыми, свободными от суеты и всего, что вредит нашей душе.

© Sputnik / Moldova Рождественский пост

Условно Рождественский пост по степени строгости питания делится на три периода. Первый – от начала 28 ноября до дня памяти святителя Николая 19 декабря. В эти дни по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба и горячая пища с маслом (растительным). Самый строгий пост традиционно в среду и пятницу (сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед). Впрочем, если на среду или пятницу попадает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря (в этом году это как раз пятница), то разрешается рыба.

Второй период – с 20 декабря и до 1 января включительно. В эти дни рыба исключается по вторникам и четвергам. Но разрешается горячая пища с маслом. По понедельникам церковь предписывает прием горячей пищи без масла, а в среду и пятницу – сухоядение.

Третий период, или Предпразднества Рождества Христова со 2 по 6 января, наиболее строгая часть поста. В эти дни даже в субботу и воскресенье рыбу есть не следует. По понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, а по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

Последний день Рождественского поста называют сочельник. В этот день запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято есть сочиво – это постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами. Отсюда и название этого дня – сочельник.

Понятно, что приходить в храм нужно, соблюдая все правила, рекомендованные медиками в период пандемии ковида - чтобы не подвергать опасности окружающих. И если вы больны, всегда можно присоединиться к молитве в церкви, включив онлайн трансляцию богослужения.

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