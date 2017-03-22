Новое происшествие в Британии: автомобиль въехал в толпу

АВТОМОБИЛЬ ВЪЕХАЛ В ТОЛПУ ЛЮДЕЙ НА ВЕСТМИНСТЕРСКОМ МОСТУ В ЛОНДОНЕ
Ранее у стен парламента Великобритании произошла стрельба, есть жертвы. Подробности выясняются.
Sputnik
АВТОМОБИЛЬ ВЪЕХАЛ В ТОЛПУ ЛЮДЕЙ НА ВЕСТМИНСТЕРСКОМ МОСТУ В ЛОНДОНЕ
Ранее у стен парламента Великобритании произошла стрельба, есть жертвы. Подробности выясняются.
Sputnik
Двенадцатилетняя Юлиана Берегой из Молдовы прошла на проект Голос.Дети, справившись с совсем недетской композицией.
В 2016 году в Молдове больных туберкулезом на учете было 3576 человек, что на 30 меньше, чем в 2015 году.
В общей сложности на перепись населения и жилищ от 2014 года было потрачено почти 84 миллиона леев.
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