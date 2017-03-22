Новое происшествие в Британии: автомобиль въехал в толпу

Двенадцатилетняя Юлиана Берегой из Молдовы прошла на проект Голос.Дети, справившись с совсем недетской композицией.

В 2016 году в Молдове больных туберкулезом на учете было 3576 человек, что на 30 меньше, чем в 2015 году.