Тело Вороненкова забрали с места убийства, Максакова упала в обморок

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В центре Киева во время стрельбы был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, его тело уже увезли с места преступления возле гостиницы "Премьер Палас". Супруга Мария Максакова, с которой он сбежал из России в Киев, упала в обморок, увидев убитого мужа.

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 23 марта 2017 г.

В данный момент место убийства оцеплено полицией.

Ранее Денис Вороненков сбежал вместе с женой на Украину. Свой поступок Вороненков объяснял политическими причинами и невозможностью жить в "недемократической России", однако правоохранительные органы РФ скептически относятся к заявлениям политика. Дело в том, что бывший депутат заочно был арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Пленарное заседание Госдумы РФ

После переезда в Киев Денис Вороненков сделал ряд "разоблачающих" заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова в свое время голосовали за присоединение Крыма к России. Будучи в Киеве, они заявили, что их якобы заставили это сделать.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Свадьба оперной певицы Марии Максаковой

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