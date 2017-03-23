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Определен тип огнестрельного оружия, из которого стреляли в экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева.

Тело Вороненкова забрали с места убийства, Максакова упала в обморок

© RIA Novosti. Евгений Котенко
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Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (8)
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Опубликовано видео с места убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В центре Киева во время стрельбы был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, его тело уже увезли с места преступления возле гостиницы "Премьер Палас". Супруга Мария Максакова, с которой он сбежал из России в Киев, упала в обморок, увидев убитого мужа.

В данный момент место убийства оцеплено полицией.

Ранее Денис Вороненков сбежал вместе с женой на Украину. Свой поступок Вороненков объяснял политическими причинами и невозможностью жить в "недемократической России", однако правоохранительные органы РФ скептически относятся к заявлениям политика. Дело в том, что бывший депутат заочно был арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Пленарное заседание Госдумы РФ
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Пленарное заседание Госдумы РФ

После переезда в Киев Денис Вороненков сделал ряд "разоблачающих" заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова в свое время голосовали за присоединение Крыма к России. Будучи в Киеве, они заявили, что их якобы заставили это сделать.

Свадьба оперной певицы Марии Максаковой
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Свадьба оперной певицы Марии Максаковой
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Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (8)

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Теги:
киллер, убийство, Мария Максакова, Денис Вороненков, Киев
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