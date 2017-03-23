Киллер, убивший депутата Вороненкова, скончался в больнице

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В больнице Киева скончался убийца бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Сразу же с места ЧП он, раненный, был доставлен в больницу. Однако через несколько часов скончался.

Последняя весна мужа Максаковой: в Киеве убит экс-депутат Вороненков>>>

Экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, сбежавший из России в Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой, был убит в результате стрельбы в центре Киева.

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