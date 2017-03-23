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Ситуация в Брюсселе после серии взрывов в аэропорту и метро

Жестокие и кровавые теракты - когда же закончится этот кошмар

© Sputnik/ Ирина Калашникова
Новости
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В Бельгии полиция задержала водителя, который хотел наехать на пешеходов: Sputnik вспоминает о самых крупных и жестоких террористических атаках - последствия и жертвы

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Полиция бельгийского Антверпена задержала водителя автомобиля, попытавшегося наехать на пешеходов. Неизвестный на автомобиле пытался задавить людей на торговой улице. Пешеходам удалось спастись, в погоню за злоумышленником бросились военные. Задержан один человек. 

Накануне в Лондоне машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

География терроризма расширяется

14 июля 2016 года грузовик протаранил толпу собравшихся людей на Английской набережной Ниццы (Франция), которые хотели посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По утверждениям очевидцев, на месте были слышны выстрелы. Жертвами нападения стали около 80 человек, водитель ликвидирован. 12 и 13 июля к северу от Багдада (Ирак) прогремели два взрыва. Жертвами первого теракта стали 11 человек, второго — семь человек.

На месте теракта в Ницце
© REUTERS/ ERIC GAILLARD
На месте теракта в Ницце

8 июля 2016 года не менее девяти человек погибли, еще 12 пострадали в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в мечети города Дамбоа (штат Борно) на северо-востоке Нигерии во время утренней службы.

В ночь на 8 июля серия взрывов произошла близ шиитской святыни в городе Балад в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 90 километрах к северу от иракской столицы. В результате теракта погибли 40 человек, еще 75 получили ранения.

В ночь на 3 июля 2016 года заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада в районе Эль-Каррада, где расположено большое число ресторанов и торговых площадей. Взрыв был настолько мощным, что повлек за собой пожар в ряде зданий. Жертвами теракта стали 292 человека.

Вечером 1 июля 2016 года вооруженные террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале Дакки (Бангладеш). На следующий день утром полиция провела штурм, шесть боевиков были уничтожены. В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек. Жертвами теракта стали 20 человек.

Полиция в Бангладеш
© AP Photo / Uncredited
Полиция в Бангладеш

Вечером 28 июня 2016 года три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка (Турция). В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены.Утром 20 июня в Кабуле (Афганистан) взорвался микроавтобус, в котором находились ехавшие на работу сотрудники охранной службы, выходцы из Непала. Жертвами взрыва стали 14 человек, не менее восьми пострадали.

11 июня 2016 года два взрыва прогремели в шиитском квартале Сеида Зейнаб на южных окраинах Дамаска (Сирия). Первый взрыв устроил террорист-смертник у въезда в квартал, а после второго на одной из улиц на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Жертвами двойного теракта на юге Дамаска стали 16 человек, ранения получили не менее 46 человек.

9 июня в двух районах иракской столицы Багдаде прогремели два взрыва. Первый произошел в шиитском районе Аль-Джадида на востоке Багдада, где смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Второй взрыв прогремел в городе Таджи к северу от столицы, где террорист въехал на заминированной машине в КПП армии Ирака. Жертвами двух терактов стали 28 человек.

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Ruptly.
© Ruptly.
Последствия взрыва в Багдаде: разрушенный рынок и искореженные машины

7 июня сильный взрыв прогремел на улице в районе Беязыт в центре Стамбула (Турция) во время проезда автобуса с полицейскими. Жертвами взрыва стали 11 человек, из них шесть полицейских. Еще 36 человек получили ранения.25 мая в городе Даргечит провинции Мардин (Турция) при подрыве автомобиля с взрывчаткой, направленном курдскими повстанцами на военный лагерь, погибли 20 турецких солдат и 15 получили ранения.

17 мая по меньшей мере 13 человек погибли при взрыве двух бомб в иракском Багдаде, более 40 человек получили ранения. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в южной части города в районе Ар-Рашид, второй взрыв прогремел на рынке в районе Аш-Шааб на севере города.

15 мая 2016 года смертник подорвал себя на юге Йемена, 41 человек погиб, более 60 ранены.

10 мая 2016 года взрыв заминированного грузовика в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции унес жизни 16 человек.

11 мая 2016 года иракская столица пережила серию терактов, в результате которой погибли 94 человека и 150 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Также два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).

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Ruptly.
© Ruptly.
Брюссель в первые часы после серии терактов

13 марта вечером в центре Стамбула в Турции на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра в момент большого скопления людей взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Погибли 37 человек, пострадали 125.

29 февраля в городе Эль-Микдадия в 80 километрах северо-восточнее Багдада в Ираке террорист-смертник подорвался на церемонии похорон, организованных шиитским сообществом. По данным СМИ, 35 человек погибли, еще 50 были ранены. Боевики заявили о гибели 60 человек и ранении еще 100 в результате взрыва.

9 февраля в Нигерии террористы-смертники атаковали лагерь для перемещенных лиц в штате Боно. В результате серии взрывов более 60 человек погибли. На северо-востоке Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", которая стоит за большинством терактов в стране.

31 января в шиитском квартале Саида Зайнаб на юге Дамаска произошли три взрыва. Одно взрывное устройство террористы взорвали дистанционно — оно было заложено в один из автомобилей, одновременно рядом себя подорвал смертник в маршрутном автобусе. Спустя несколько минут себя подорвал еще один террорист. Сгорели десятки автомобилей и магазинов. Сильно повреждены расположенные рядом жилые дома. Жертвами тройного взрыва стали 76 человек, 128 человек получили ранения.

В ночь на 31 января 2016 в окрестностях города Майдугури в Нигерии, жертвами боевиков группировки "Боко Харам" стали, по меньшей мере, 65 человек.

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Теги:
террористическая опасность, терроризм, Бельгия, Политика
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