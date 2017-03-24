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Сагитов Рустам Абдулаевич
© Photo: Facebook / Рустам Сагитов

Биолог: Балтийское море очень непростой водоем

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Биолог Рустам Сагитов в эфире радио Sputnik рассказал о проблемах Балтийского моря, а также о мерах, которые должны предпринять страны бассейна этого водоема для сохранения флоры и фауны Балтики.

Международные дни, посвященные объектам природы, почти не бывают "праздничными". Так или иначе, все они связаны с нарушениями экологии. День Балтийского моря не стал исключением. По мнению директора "Балтийского фонда природы", биолога Рустама Сагитова, Балтика — проблемный природный объект.

"Балтийское море — очень непростой водоем. Его связь с океаном ограничена, и это еще не море, так как уровень солености в шесть-семь раз меньше океанического уровня, но это уже и не озеро. В силу этих причин в Балтийском море неуютно чувствуют себя и морские, и пресноводные организмы, видовое разнообразие невелико, а залогом устойчивости экосистем является богатое экологическое разнообразие", — подчеркнул биолог, которого цитирует Sputnik.

По словам эксперта, Балтика — сравнительно молодой водоем. Сагитов отмечает: 10 тысяч лет — это "чуть-чуть", потому это море очень уязвимо. При этом вокруг Балтики живет порядка 100 миллионов человек, это один из самых промышленно развитых регионов. Достаточно вспомнить таких "монстров", как Германия, Дания, Швеция и такая мощная в аграрном смысле страна, как Польша, которая полностью находится в водосборном бассейне Балтики.

Балтийское море находится под охраной Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря, подписанной в Хельсинки в 1974 году и "переподписанной" в 1992-м девятью странами региона, включая Россию.

По оценке Рустама Сагитова, Хельсинская конвенция — одна из самых эффективных в мире, "она уважаема и работает очень качественно". Во многом поэтому ситуация в Балтике меняется к лучшему. Есть в этом и заслуга Международного экологического форума в Санкт-Петербурге, который с 1999 года проводится в День Балтики. Среди сотен участников — представители науки, общественных и государственных организаций, международного бизнеса. Главные темы этого года — экологически безопасное сельскохозяйственное производство и морские инфраструктурные проекты с целью сохранения биоразнообразия, рассказал Рустам Сагитов.

"Тенденция к диалогу все более очевидна, и это — развитие в правильном направлении. Потому что только совместными усилиями мы можем минимизировать наше же негативное влияние на природу", — заключил биолог.

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Теги:
Балтийское море, сохранение, флора, фауна, экология, Балтийский фонд природы, Рустам Сагитов, Балтийское море, Дания, Польша, Германия, Швеция, Россия




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