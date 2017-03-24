Гимпу нашел новых партнеров по "унире"

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Михай Гимпу, как известно, является едва ли не главным сторонников вхождения Молдовы в состав Румынии (на прорумынском политическом сленге — "униря").

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И, судя по всему, даже потеря сильных сторонников в лице, например, Анатола Шалару, не приносит главе Либеральной партии разочарований. Он, как всегда бодр, весел и полон сил.

Вот и теперь, сняв на телефон выступление женского народного танцевального коллектива в Сороках и выложив запись в соцсети, Гимпу не преминул заметить: "С этими красивыми детьми мы и сделаем унирю!".

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