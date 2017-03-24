Замглавы МИД России обсудил с послом США Украину и Молдову

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Заместитель главы МИД России Григорий Карасин встретился в пятницу с послом США в Москве Джоном Теффтом, сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Молдове", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В МИД также отметили, что Карасин и Теффт уделили внимание "отношениям с государствами Закавказья, в том числе в контексте подготовки очередного раунда Женевских консультаций по безопасности и стабильности в этом регионе".

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