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Вадим Красносельский

Красносельский: мы пошли на компромисс, ждем такого же шага от Молдовы

© Sputnik/ Irina Leahova
Новости
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Лидер Приднестровья отчитался за 100 дней пребывания на посту, дав пресс-конференцию для представителей СМИ, в рамках которой прокомментировал и переговорный процесс по урегулированию молдо-приднестровского конфликта

ТИРАСПОЛЬ, 24 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье уже cделало четыре больших шага к диалогу, мы ждем встречных посылов от молдавской стороны, заявил лидер региона Вадим Красносельский, отвечая в рамках пресс-конференции на вопрос корреспондента Sputnik об ожиданиях от будущей встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном.

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Встреча Додона и Красносельского запланирована на 30 марта в пригороде Кишинева.

"Всегда почему-то обвинялась приднестровская сторона в некой косности и нежелании вести диалог. Это неправда. Мы готовы к компромиссу, но любой компромисс должен быть обоюден. Если мы идем на встречу, то такой шаг должны делать и нам", — считает лидер региона.

По словам Красносельского, Приднестровье пошло "на компромисс, но не уступки в части снятия напряжения" по четырем вопросам. Это функционирование школ с румынским языком обучения — "дети учатся, зарплаты педагогам выплачиваются", совместная обработка земли на спорной территории Дубоссарского района — "техника будет допускаться, урожай вывозиться", максимальное смягчение миграционных процессов со стороны Приднестровья — "любой иностранный гражданин может приехать отдыхать и работать", а также прекращение уголовных дел в отношении должностных лиц Молдовы.

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"Я вышел с инициативой обоюдно прекратить по десять уголовных дел — Молдовой и Приднестровьем. Чтобы мой посыл не был пустым сотрясанием воздуха, я дал указание, без всякого давления на суды, и было принято решение о прекращении десяти уголовных дел в отношении должностных лиц Молдовы. Жду встречного посыла от молдавской стороны", — подчеркнул Красносельский.

Глава приднестровского региона вспомнил и первую встречу с Игорем Додоном, которая состоялась 4 января в Бендерах. Тогда удалось разблокировать работу Объединенной контрольной комиссии (ОКК), и это, по словам Красносельского, был совместный успех с президентом Молдовы.

"Не скрою, это очень важно для Приднестровья и для самой миротворческой миссии в целом. Потому что блокировка работы ОКК ставит под сомнение миротворческую миссию как таковую", — уверен он.

Как сказал Красносельский, в повестке дня сейчас стоят вопросы гуманитарного, культурного и экономического характера.

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Это прекращение политически мотивированных уголовных дел, решение вопросов по коммуникации и связи, разблокирование работы железной дороги, растаможивание приднестровских грузов для внутреннего потребления, признание документов об образовании местных вузов и приднестровских автомобильных номерных знаков, а также возможность появления совместного таможенно-пограничного поста Молдовы и Украины в Кучургане, который, по мнению лидера региона, нанесет серьезный удар по экономике Приднестровья и его жителям.

"В случае его введения малый бизнес будет поставлен под угрозу исчезновения, потому что законодательство Молдовы противоречит приднестровскому. А это около 20 тысяч рабочих мест и — потеря бюджета около 40 миллионов долларов", — подсчитал Красносельский возможные последствия.

По словам лидера Приднестровья, нет необходимости в установлении подобного поста, поскольку на протяжении 11 лет на данном участке границы работает миссиях EUBAM.

"Она владеет полным объемом информации, которая предоставляется молдавской стороне. То есть умысел иной — на удушение нашего региона, что недопустимо", — уверен Красносельский.

Лидер Приднестровья видит главной своей задачей, чтобы вопрос с постом был вынесен в короткие сроки на площадку формата "5+2" (Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели).

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По его словам, не все участники переговорного процесса знают, какие последствия грозят Приднестровью в этом случае. Хотя, с сожалением замечает Красносельский, не все из международных участников "согласны и даже уклоняются от вынесения в срочном порядке этого вопроса на заседание в рамках "5+2"". Большую надежду тираспольский лидер возлагает "на Россию как гаранта и посредника, и на Украину, также являющуюся гарантом переговорного процесса".

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Теги:
уголовные дела, фермеры, граница, Игорь Додон, Вадим Красносельский, Россия, Приднестровье, Молдова
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