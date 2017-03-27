Президентские выборы во Франции: есть ли "русский след"

Кандидату в президенты Франции, либералу, глобалисту и стороннику мультикультурализма Эммануэлю Макрону весьма не понравились интервью французских депутатов российским СМИ, где они высказываются о личной жизни Макрона. Именно в этом стоит искать причину утверждений Эммануэля Макрона о вмешательстве российских хакеров и спецслужб в предвыборную гонку во Франции — такое мнение высказал в эфире радио Sputnik кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, Сергей Федоров.

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