Как ртуть, уран и цезий попадают на территорию Молдовы

Минувшие три года ознаменовались обнаружением в нашей республике и ее столице веществ, которых, казалось бы, в независимой Молдове отродясь не было и быть не должно.

© Sputnik/ Сергей Красноухов Контрабанда ртути в Молдове: как это отразится на здоровье граждан

Так, в феврале 2016 года были задержаны трое кишиневцев по подозрению в продаже токсичных веществ, ввезенных в Молдову контрабандным путем. По данным Генерального инспектората полиции МВД РМ, тогда злоумышленникам удалось провезти через границу 20 кг белой ртути, стоимость которой оценивается приблизительно в 1,2 миллиона леев.

Это был далеко не первый случай за последнее время, когда полиция находила в Молдове белую ртуть.

В середине декабря 2015 года во дворе дома в Кантемире обнаружены 8 кг данного вещества. Тогда задержали двух местных жителей. Ртуть хранилась в бутылках и была зарыта в землю, где находился тайник. Полиция сообщила тогда, что злоумышленники намеревались продать вещество на черном рынке, выручив от сделки порядка 200 тысяч евро.

Не далее, как в конце июня 2016 года Служба информации и безопасности (СИБ) сообщила, что задержаны несколько граждан Молдовы, у которых во время обысков обнаружили уран. Его намеревались продать за 210 тысяч долларов США. СИБ не исключил, что в деле могли быть замешаны и другие лица.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV Спирт, сигареты и цезий: как пограничная полиция борется с контрабандой

Также в 2016 году кишиневскую общественность взбудоражило обнаружения цезия, чрезвычайно радиоактивного вещества, во дворе одного из частных домов Кишинева.

Мы решили выяснить: какими путями ртуть, уран и цезий проникают на территорию Молдовы, и как пресечь преступную практику ввоза в нашу страну этих опасных веществ?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал начальник Управления таможенного контроля Владислав Швец.

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