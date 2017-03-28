Как пограничники не дают криминальным авторитетам въехать в Молдову

Молдова и Украина находятся на финальной стометровке по введению совместного пограничного контроля на двух пунктах пропуска: Тудора-Старокозаче и Паланка-Маяки-Удобное.

Между тем, на протяжение минувших нескольких лет, на территорию Молдовы неоднократно пытались проникнуть криминальные авторитеты и бонзы преступного мира, а также люди, подозреваемые правоохранительными органами и спецслужбами зарубежных государств в пропаганде терроризма и джихадистских идей.

Надо отдать должное людям в погонах — сотрудникам Пограничной полиции республики. До сих пор в большинстве случаев им удавалось оперативно реагировать и не впускать таких индивидов в Молдову, либо задерживать, тех, кто, мягко говоря, не в ладах с законом.

Однако, предупрежден — значит вооружен. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы и Таможенной службы республики находятся на финишной стометровке по введению унифицированной процедуры контроля лиц, пересекающих государственную границу нашей страны.

Поспособствует ли такая мера окончательному ограничению на въезд в нашу страну бонз преступного мира, различных криминальных авторитетов и лиц, пропагандирующих террористические и джихадистские идеи?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска Первомайск Сергей Мартин.

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