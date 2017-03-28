20:29 28 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Сергей Мартин
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Как пограничники не дают криминальным авторитетам въехать в Молдову

Новости
Получить короткую ссылку
22710

Подполковник Пограничной полиции Молдовы, начальник пункта пропуска Первомайск Сергей Мартин рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как сотрудники ведомства препятствуют проникновению в страну главарей преступного мира и лиц, подозреваемых в терроризме.

Молдова и Украина находятся на финальной стометровке по введению совместного пограничного контроля на двух пунктах пропуска: Тудора-Старокозаче и Паланка-Маяки-Удобное.

Между тем, на протяжение минувших нескольких лет, на территорию Молдовы неоднократно пытались проникнуть криминальные авторитеты и бонзы преступного мира, а также люди, подозреваемые правоохранительными органами и спецслужбами зарубежных государств в пропаганде терроризма и джихадистских идей.

Надо отдать должное людям в погонах — сотрудникам Пограничной полиции республики. До сих пор в большинстве случаев им удавалось оперативно реагировать и не впускать таких индивидов в Молдову, либо задерживать, тех, кто, мягко говоря, не в ладах с законом.

Бизнес-форум Россия - Молдова: расширение делового сотрудничества
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон: Молдова добивается отмены таможенных пошлин

Однако, предупрежден — значит вооружен. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы и Таможенной службы республики находятся на финишной стометровке по введению унифицированной процедуры контроля лиц, пересекающих государственную границу нашей страны.

Поспособствует ли такая мера окончательному ограничению на въезд в нашу страну бонз преступного мира, различных криминальных авторитетов и лиц, пропагандирующих террористические и джихадистские идеи?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска Первомайск Сергей Мартин.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Криминальный авторитет "Китаец" экстрадирован из Греции в Молдову
Теги:
авторитеты, молдо-украинская граница, криминал, преступники, граница, Пограничная полиция, Сергей Мартин, Старокозаче, Маяки, Паланка, Тудора, Киев, Молдова, Украина, Кишинев




Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участники открытого чемпионата по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини Забайкальского края
Полубоги из Омска и Читы: Чемпионат по бодибилдингу состоялся в России
Из аэропорта Кишинева можно улететь в Европу по более дешевым билетам
Из аэропорта Кишинева можно улететь в Европу по более дешевым билетам
Кухонные гаджеты
"Кухонные гаджеты", которых не было у советских хозяек

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.