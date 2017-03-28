Что получит Грузия от безвизового режима с ЕС

Граждане Грузии с 28 марта смогут без виз посещать страны Евросоюза по биометрическим паспортам.

© AFP/ PHILIPPE HUGUEN Грузия пошла по пути Молдовы: теперь у этой страны безвизовый режим с ЕС

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена Евросоюза и четыре страны, не входящие в это пространство (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четыре страны-кандидата в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Находиться в странах Шенгенской зоны можно не более 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни разрешают, как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не позволяет работать в странах Евросоюза.

"Главное — чтобы гражданин Грузии, в случае необходимости, мог доказать на пограничном пункте цель своего краткосрочного визита и пояснить, куда он едет, зачем и когда намерен вернуться", — заявил журналистам глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

Между тем, корреспондент радио Sputnik решил поинтересоваться: так ли выгоден гражданам Грузии безвизовый режим с ЕС, и не проиграет ли кавказская республика от упрощенной процедуры въезда в страны старой Европы больше, чем приобретет?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал грузинский публицист, журналист и политолог Арно Хидирбегишвили.

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