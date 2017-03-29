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Теракт в Великобритании

Лондонский террорист хранил карты Вестминстерского моста

© AFP/ DANIEL LEAL-OLIVAS
Новости
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Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (17)
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Лондонский террорист Халид Масуд, задавивший машиной нескольких человек, хранил у себя дома фотографии здания парламента и карты Вестминстерского моста

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Документы были найдены в помещении в Бирмингеме, арендованном Халидом Масудом. Там, напомним, были проведены рейды через несколько часов после атаки, отмечает РИА Новости. 

Теракт в Великобритании
© AP Photo / ITN
Полиция опубликовала фото лондонского террориста

"Среди документов были фотографии парламента и карты Вестминстерского моста и прилегающей территории. Это, скорее, говорит о планировании, нежели о внезапной агрессии", — отметили в силовых структурах Лондона.

Лондонский теракт произошел на прошлой неделе в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.

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Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (17)

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Теги:
схема, план, фото, терроризм, теракт, Великобритания, Лондон
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