Замдиректора Эрмитажа арестовали по делу о мошенничестве

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Сегодня помещен под домашний арест заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков, причина — уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.

"Суд рассмотрел материалы в отношении замдиректора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова и отправил его под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая", — отметила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Ранее сообщалось о задержании за мошенничество начальника департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ Артема Новикова, который, по информации прессы, приходится сыном Михаилу Новикову. Однако пресс-служба министерства категорически опровергла эту информацию.

В Лефортовский суд материалы на Артема Новикова также не поступали.

Фигурантам "дела реставраторов" вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

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