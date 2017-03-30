Как душили молдавскую идентичность в Западной Молдове

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik, Николай Костыркин. В связи с полным отсутствием согласия между гражданским обществом Молдовы и официальной позицией Минпросвещения в вопросе преподавания истории, некоторые непредвзятые представители науки считают своим долгом напомнить о глубоких корнях идентичности молдавского народа.

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Российский историк, сын первого председателя Академии наук МССР, профессор Владислав Гросул в ходе научной конференции в Кишиневе поднял вопрос полуторавековой давности, имеющий, по его мнению, большое значение для молдавского народа и сегодня.

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В своем выступлении он коснулся создания в 1859 году Объединенных княжеств Молдовы и Валахии, которые затем приняли название "Румыния" >>>

"В XIX веке был нанесен удар по молдавскому самосознанию в связи со слиянием Молдовы и Валахии. Хотя понятия молдавского народа и молдавской нации упоминаются во многих иностранных источниках, не говоря уже о самоидентификации этого этноса, насчитывающей несколько веков и возникшей еще в период пребывания наших предков в Трансильвании", — рассказал Гросул.

По его словам, в российской широкой публицистике, историографии и литературе молдаване стали фигурировать с 1812 года, когда восточную Молдову присоединили к России.

Историк утверждает, что молдавский язык стал официальным языком Бессарабской области, что отмечено в уставе о ее образовании, а также — в Органическом регламенте Молдавского княжества 1832 года, первой Конституции этого государства.

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"И даже в 1917 году в период Молдавской демократической республики молдавский язык фигурировал как официальный в проекте Конституции страны. А в 1918 году, в условиях румынской оккупации, бессарабские священники на своем съезде постановили: необходимо изучать молдавский язык в школах и повсеместно", — отметил Гросул.

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Ученый рассказал, как изучал в Бухаресте газеты, издаваемые в Молдове в XIX веке. В обозначенный период один и тот же человек — Георге Асаки выпускал периодику "Albina romînească" ("Румынская пчела") и "Foaia săteanului" ("Листок селянина"). В первой превалирует понятие "румынский язык", во второй — "молдавский".

"Ответ на этот "ребус" прост — "Албина" издавалась для высшего сословия, которое три поколения подряд обучалось преимущественно во Франции и стало сторонником западной точки зрения, включая и идею румынизма. Вторая газета издавалась для простых молдавских крестьян, которым, в большинстве своем неграмотным, зачитывалась священниками. А для рядовых жителей Молдовы было важно, чтобы речь шла именно о них, молдаванах, жителях Молдовы, говорящих на молдавском языке", — объяснил Гросул.

Говоря о периоде образования Румынии, историк отметил, что "это было дикое время, яростное противодействие двух направлений, одно из которых выступало за сохранение молдавской идентичности, а второе — за ее исчезновение".

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"В 1866 году в Яссах валашские войска расстреляли мирную демонстрацию, участники которой выступали за сохранение Молдовы. После этого вышла листовка с требованием признать результаты состоявшейся незадолго до этого международной конференции. Там постановили — объединить Молдову и Валахию на правах конфедерации, то есть предоставить Яссам и Бухаресту широкую автономию друг от друга. Этого в итоге сделано не было, и по факту произошло не объединение, а присоединение Молдовы к Валахии", — заключил Гросул.

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