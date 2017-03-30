Саакашвили не мог на Мальте найти себе места

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Факт конфуза бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который произошел на Мальте, где состоялся конгресс Европейской народной партии, растиражировали многие СМИ.

На фото запечатлено, как политик часто садился на не предназначенные для него места: сначала перед ним красовалась табличка лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума, затем, сидя в кресле президента Румынии, Саакашвили о чем-то беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Организаторы форума решили не придавать много значения инциденту и просто переставляли таблички.

СМИ также отмечают, что Саакашвили зарегистрировался на мероприятии как делегат грузинской партии "Единое национальное движение, чем вызвал шквал гнева у некоторых радикальных украинских политиков, которые назвали его "лжецом".