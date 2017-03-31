Только в Молдове: коллективное ТВ за 1 лей

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Налог на "коллективную радио- телеантенну" — это налог на услугу, которой в Кишиневе нет, но такса за нее в квитанциях значится ежемесячно.

А возник этот "налог" аж 20 лет назад. В 1997 году правительство Молдовы приняло постановление, в котором четко прописано — платить за жилищно-коммунальные услуги и теле- и радиосети.

Но в 2002 году выходит аналогичное постановление, где мы не найдем словосочетания "коллективная радио- телеантенна". К слову сказать, никаких коллективных антенн уже давно нигде в Кишиневе нет. А платить за них, видимо, все еще кому-нибудь нужно.

Куда же идут все эти "с миру по лею", образующие весьма приличную сумму каждый месяц? Поиски истины, вернее, подключения к коллективной антенне, привели корреспондентов Sputnik на сайт предприятия InfoCom, а затем, благодаря размещенной там информации, — вывели на ООО "Extindere", которое занимается подключением к коллективной антенне в Кишиневе. Любопытно, что у данного юрлица 30 учредителей.

Как сложится судьба оного ООО после 31 декабря 2017 года, неизвестно. Ведь с 1 января 2018 года Молдова полностью перейдет с аналогового на цифровое вещание.

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