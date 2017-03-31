Почему центр Кишинева похож на поле боя, а не на европейскую столицу

Ремонтная стратегия мэра Кишинева Дорина Киртоакэ под неофициальным названием "весь город в ямах" набирает обороты. Некогда Белый город Кишинев выглядит не то как после бомбежки, не то как разрытое черными копателями поле. Не успевают в Кишиневе залатать ямы в одной части города, как появляются новые траншеи. На нынешней неделе столичных жителей шокировали новые "окопы", которые вспахали территорию прямо у здания администрации города и Национального драматического театра имен Михая Эминеску.

Неумелый ремонт в Кишиневе породил в сети множество мемов о том, как выглядит столица республики. Да, Кишинев уже не тот "Белый город", каким был несколько десятилетий назад. Теперь, кажется, он окончательно превратился в придаток Колоницы — малой родины генпримара муниципия Дорина Киртоакэ.

Когда твой родной город сделали одним из худших в мире… >>>

Муниципальный советник и глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ в беседе с корреспондентом студии Sputnik Молдова высказал свою точку зрения о том, как проходит реставрация центральных артерий столицы, и возможно ли вывести ситуацию с критическим пикированием Кишинева в тотальную разруху из штопора.

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